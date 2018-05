Una dona grava unes imatges que no deixaran indiferent a ningú. Atura el vehicle quan veu alguna cosa estranya en un parc infantil de l'Argentina: un dels tres gronxadors es mou repetidament com si algú s'hi estigués gronxant mentre els altres segueixen quiets. El més sorprenent i alhora inquietant és que com també es pot veure a les imatges allà no hi ha ningú.

En concret el vídeo està gravat a la plaça de Maipú a Buenos Aires i la dona repeteix diverses vegades que la plaça està completament buida i assegura que ella no creu amb aquestes coses però els gronxadors es movien i no hi havia vent. De fet es pot comprovar amb les fulles dels arbres que no es mouen gens.