​La nova funció d'Instagram que (potser) no faràs servir

Tot i que ja fa unes setmanes que la companyia ha habilitat la nova funció, no se n'ha parlat massa. Potser perquè no tothom li troba utilitat. Descarrega les dades, així és com es diu i serveix per descarregar-nos totes les fotos que tenim penjades al nostre perfil.



Hi haurà que li agradarà guardar totes les fotos al portàtil, d'altres les descarregaran per portar-les a imprimir i penjar-les a l'habitació, fer un àlbum físic, preparar un regal d'aniversari o simplement saber que tens una còpia de seguretat de tot el que has penjat per si un dia Instagram desapareix o té un gran problema tècnic.



Sigui com sigui, la manera de descarregar tot el contingut que has penjat al llarg dels anys és fàcil i ho pot fer tothom seguint aquests passos.



1. Entrar al teu perfil d'Instagram

2. Obrir la configuració (a la part superior dreta)

3. Clicar «Descarrega les dades»

4. Seleccionar «Sol·licitar descarrega»

5. Et demanaran la contrasenya per seguretat.

6. I tot seguit veuràs un text de confirmació que en unes hores, màxim 48, rebràs un enllaç al teu mail on podràs descarregar-te totes les fotos.