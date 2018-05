L'espanyolisme torna a atacar Alfred per defensar la llengua catalana

Aquest dissabte se celebrarà la 62a edició del festival, amb Espanya com un dels països preferits. Amaia i Alfred són la parella de moda després d'haver-se coronat com a vencedors del retornat concurs televisiu Operación Triunfo. Ara bé, des que l'artista català va regalar a qui també és la seva parella sentimental el llibre España de Mierda, l'espanyolisme el marca de prop i ha carregat contra ell -assenyalant-lo, en diverses ocasions, com a independentista- en repetides ocasions.



La darrera polèmica ha arribat poques hores que arranqui el prestigiós certamen. En unes declaracions, Alfred assegura que li hagués agradat participar a Eurovisió cantant en català. Aquesta afirmació no ha caigut bé en alguns sectors, malgrat que el cantant català tan sols estava defensant la "riquesa cultural" que hi ha a l'estat espanyol.



"Cantaria en català, en eusquera o en un altre idioma que no fos l'espanyol. Seria fantàstic, molt maco, una manera de mostrar la varietat de cultures que té Espanya", puntualitza Alfred, fiscalitzat constantment per la xarxa.