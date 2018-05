La relliscada que gairebé deixa Espanya fora d'Eurovisió

Aquest dissabte se celebrarà la 62a edició del festival, amb Espanya com un dels països preferits. Amaia i Alfred són la parella de moda després d'haver-se coronat com a vencedors del retornat concurs televisiu Operación Triunfo. Ara bé, la seva participació va estar a punt de saltar pels aires per la relliscada de la compositora Brisa Fenoy.Les normes del certamen i la Unió Europea de Radiotelevisió (UER) són molt clares i taxatives. Un dels elements d'aquesta normativa és que els jurats professionals dels països tenen terminantment prohibit divulgar cap imatge dels assajos generals per evitar que es faci pública informació que podria interferir en les votacions finals. Fenoy, aliena a aquesta norma concreta, va compartir a les xarxes socials imatges de l'actuació a porta tancada d'Amaia i Alfred.La sanció més greu pot comportar l'expulsió d'Espanya de l'edició d'enguany d'Eurovisió. Ara bé, la relliscada no tindrà final tràgic. Fenoy se'n va adonar a temps i va esborrar totes les publicacions compartides per evitar la penalització a la delegació espanyola.