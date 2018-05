Descobreixen com reacciona el cervell quan morim

Un equip de neuròlegs d'Alemanya ha descobert nous detalls sobre com reacciona el cervell a la mort. Segons la investigació, publicada a la revista Annals of Neurology , aquest òrgan experimenta una "onada d'activitat", anomenada "tsunami cerebral", moments abans de la mort.Així doncs, aquest descobriment indica que la consciència encara pot estar "desperta" durant diversos minuts encara que el nostre cos ja no mostri cap signe de vida. En concret, d'acord amb els investigadors, quan el nostre cor deixa de batre, les nostres neurones segueixen funcionant fins a 5 minuts més. Això es deu a les "reserves energètiques" que les cèl·lules cerebrals tenen guardades i utilitzen quan es queden sense oxigen. Es per això que poden seguir treballant.Jens Drier, el líder de la investigació, assegura que aquest descobriment pot ajudar a millorar el diagnòstic de certes malalties, sobretot cardíaques, i també el seu tractament.