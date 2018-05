Mercadona fa un pas més en la revolució a l'hora d'anar a comprar

Bravo!! 👏👏👏@Mercadona y @lidlespana , introduce bolsas y cajas de compra de papel y cartón en sustitución de las bolsas de #plástico.

La prueba piloto de Mercadona, que se inició el lunes 7 de mayo, se mantendrá hasta el próximo 30 de junio. https://t.co/ZbilQ2WoJ0 pic.twitter.com/jwcbYtIApW — AMBIENTE EUROPEO (@ambienteeuropeo) 9 de maig de 2018

L'empresa espanyola Mercadona ha fet un pas més per avançar en la manera com comprem i la quantitat de plàstic que consumim. Així, tal com explica el mitjà local Valencia Plaza , alguns dels seus supermercats ja han estan començant a introduir les bosses de paper i capses de cartró. Tot això, abans que es prohibeixin definitivament les de plàstic.De moment, es tracta d'un projecte pilot del seu laboratori que s'allargarà fins al 30 de juny. Serà llavors quan, partint de les opinions i propostes dels treballadors i consumidors, decidiran si ho acaben implementant. Ara per ara, les bosses que ofereixen són de dues mides i costen 0,10 i 0,15 euros, respectivament, i 0,50 per la capsa de cartró.El projecte està en marxa a 11 supermercats de la companyia de València, Illes Balears, Barcelona i Biscaia.