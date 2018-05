Hola, @IKEA @IKEASpain. Soc correctora i busco feina. Soy correctora y esto te lo arreglo. pic.twitter.com/mCss3jKvpe — Esperança S.S. ♀ (@esierraserra) May 8, 2018

"Ideal per a les teves amanides, cremes, gossets i hamburgueses". En aquesta frase d'una botiga d'Ikea de Barcelona hi ha una errada greu: confon els perritos comestibles amb gossets. Ha destacat l'error una correctora a través de Twitter, que ha enviat un missatge a l'empresa demanant, amb ironia, feina: "Hola, soc correctora i busco feina. Hola, soy corectora y esto te lo arreglo". A banda, també la noia també ha detectat una altra errada, en aquest cas al verd "montant", que s'escriu "muntant".Des de la companyia s'han disculpat i han demanat a l'usuària que els expliqués en quina botiga havia vist l'error. "A l'Ikea de Gran Via (Barcelona). I no és broma: parlem en privat, m'interessa treballar per a vosaltres", ha respost.