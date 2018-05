La xarxa es conjura per recuperar un osset de peluix de «grandíssim valor sentimental»

Tant de bo aparegui. pic.twitter.com/Ub90O2CogG — Eva Piquer (@EvaPiquer) May 9, 2018

Després de l'èxit per recuperar una motxilla perduda, arriba ara el cas de l'osset de peluix de "grandíssim valor sentimental". Es tracta d'un osset de color vermell que es va perdre dimarts 8 de maig entre les parades de metro de Maragall i Joanic. Fa uns 30 centímetres d'altura i està "molt atrotinat". L'autor de l'anunci demana que, en cas de trobar-lo, es deixi a qualsevol oficina de TMB.La xarxa ja s'ha començat a conjurar per recuperar aquesta peluix després de l'èxit aclaparador amb la motxilla perduda per una noia. La Laia Junyent, que va fer una crida a través de les xarxes socials que va generar una immensa onada solidària a Twitter i Facebook per recuperar una motxilla, finalment va recuperar l'ordinador, el disc dur i les set càmeres compactes digitals on hi guardava el treball final de carrera.