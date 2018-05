Què és la querofòbia i com saber si en pots estar patint

Els experts han detectat una nova fòbia cada cop més freqüent: la querofòbia o, també anomenada, por a ser feliç. Les persones que pateixen aquesta afectació tenen la sensació permanent que si es deixen anar i es despreocupen els passarà alguna cosa dolenta.Així doncs, la gent que és querofòbica no és que experimenti un sentiment de tristor constant, sinó que simplement evita situacions alegres per por que la seva vida canviï i els comenci a anar malament.En ser una afectació nova, encara no està ben definida ni es coneixen amb precisió els seus indicis. Tot i això alguns experts ja han començat a agrupar els símptomes més comuns que presenten els pacients amb aquesta por. Segons el portal Healthline són aquests:Ansietat quan et conviden a una festa o esdeveniment social.Deixar passar oportunitats que podrien comportar canvis positius per por del que pugui passar.Negar-se a participar en activitats divertides.Pensar que la felicitat pot despertar el pitjor de tu.Creure que mostrar que ets feliç pot ser dolent per tu, la teva família i amics.Pensar que ser feliç és una pèrdua de temps.