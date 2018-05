La temible predicció de «Black Mirror» que s'ha convertit en realitat

Com molts de vosaltres segur que ja sabreu Black Mirror és una sèrie que explora el "cantó fosc" de la tecnologia: les conseqüències inesperades –i de vegades irreversibles- que un invent pot tenir en les nostres vides. Si bé tots els capítols són 100% ficció i estan basats en històries creades pels guionistes, el cert és que n'hi ha algunes que cada dia són més a prop de convertir-se en realitat.



Aquest és el cas de Caída en picado, un episodi de la tercera temporada on s'explica com les xarxes socials s'han convertit en una eina per avaluar qualsevol interacció humana. Un fet que provoca que les persones s'acabin obsessionant amb tenir una bona imatge pública i estiguin disposades a fer qualsevol cosa per aconseguir una reputació impecable.



Doncs bé, sembla que la Xina s'hagi inspirat en aquest capítol de Black Mirror per crear el "sistema de crèdit social". Es tracta d'una espècie de carnet per punts que "castiga" aquells ciutadans que es comporten de manera incívica o inadequada. I no només això, sinó que els punts que tinguin poden afectar, i molt, al seu futur. I és que, les persones amb una valoració baixa, poden tenir problemes per entrar a la universitat, llogar un pis o un cotxe o accedir a determinats llocs. És doncs un sistema de control ciutadà que vol tenir "fitxades" totes les seves accions, siguin bones o dolentes. Què us sembla?