La Guàrdia Civil s'inventa ara «la ciutat menorquina de Menorca»

El #Seprona vigila nuestro medio ambiente para que nadie lo altere. En ésta ocasión un motorista controla desde lo alto el entorno de la ciudad menorquina de #Menorca.



Precioso paisaje que hace más agradable nuestro trabajo. pic.twitter.com/PMnqQeFYDV — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 7 de maig de 2018

La ciudad menorquina de Menorca es casi tan bonita como #SantEsteveDeLesRoures, que a esta no la gana nadie. — Piscines Municipals Sant Esteve de les Roures (@PMSantEsteveR) 7 de maig de 2018

Jo crec que és just i necessari un agermanament entre #SantEsteveDeLesRoures i la #CiutatMenorquinadeMenorca — Lali Allés Coll (@lailamnc) 7 de maig de 2018

Esperam una rectificació de l'ajuntament de @st_esteveroures perquè ens reconegui oficialment com un Ajuntament amb plenes facultats institucionals! — Ajuntament de Menorca (@Aj_de_menorca) 8 de maig de 2018

Ep! Enfeinat pel que calgui!!! Demà a primera hora inicio l'expedient:

Agermanament entre les viles de @st_esteveroures i @Aj_de_menorca!!! pic.twitter.com/EEQPzFtSqL — Funcionari St. Esteve de les Roures (@funcionari_SER) 8 de maig de 2018

Cuando vas en una moto de gasolina 100% ecológica a "Vigilar el medio ambiente para que nadie lo altere"

Es como cuando van a Catalunya repartir democracia y convivencia, dando ostias como panes y golpes de porra en la cabeza.

Cada día os superáis más. 👍 — Carlos.S 🎗️ (@Carsahi79) 8 de maig de 2018

La Guàrdia Civil torna a estar al centre de les mofes a la xarxa. En una piulada informant de la feina que fa la unitat anomenada Seprona, encarregada de vetllar pel medi ambient i perquè "ningú l'alteri", s'han inventat "la ciutat menorquina de Menorca". "Preciós paisatge que fa més agradable la nostra feina", apunten.Menorca és l'illa i com a molt es podria relacionar Ciutadella, la seva capital, amb Ciutadella de Menorca, el nom en castellà. De seguida, molts usuaris hi han vist similituds al cas de Sant Esteve de les Roures, el poble inventat per la mateixa benemèrita on suposadament hi va haver càrregues durant l'1-O. Alguns demanen un agermanament entre les dues poblacions, mentre que d'altres ja han creat perfils "oficials" com l'Ajuntament de Menorca.