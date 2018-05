Models i influencers denuncien assetjament i abús per part d'un conegut fotògraf

La influencer i activista Margalida Maria ( @margalidamariax ) va denunciar aquest diumenge a través d'Instagram al fotògraf Danilson Gomes ( @longshoots_ ) per abusos i assetjament. Una denúncia que es va convertir en viral en poques hores i que va fer alçar la veu a desenes de models que també havien estat víctimes de l'artista gràfic."El primer dia que em vaig emprovar la roba de la sessió, em vaig haver de despullar davant seu perquè es va negar a anar a una altra habitació i em va preguntar: 'mai has estat amb un black boy? No t'agradaria?" o "S'apropava molt a mi i no parava de fregar-me el cul" són les paraules d'algunes de les models assetjades per @longshoots_.Algunes influencers han anat més enllà i han compartit directament alguns dels àudios que els va enviar el fotògraf i en què els demanava que és traguessin més roba o els feia comentaris sexuals.Després de l'allau d'acusacions rebudes, @longshoots_ s'ha defensat assegurant que mai "ha tingut comportaments masclistes" i que el motiu d'aquestes denúncies es deu al "racisme". Sigui com sigui, i malgrat assegurar que és "innocent", el fotògraf ha decidit fer privat el seu perfil d'Instagram.A continuació trobareu alguns dels missatges de denúncia compartits a Instagram per diverses models i influencers: