VÍDEO El City fa un «Sergio Ramos» amb la Premier (i Sergio Ramos se'n burla)

SERGIO RAMOS ho feia amb més gràcia de tirar la copa del rei pic.twitter.com/EeYBToluSP — Jordi Remolins (@jordiremolins) 3 de desembre de 2015

El Machester City, dirigit per Pep Guardiola, enguany s'ha endut la Premier League amb contundència, quedant a més de 15 punts del Manchester United de José Mourinho. El diumenge, durant la celebració del campionat després del partit contr el Huddersfield al seu estadi, va partir un "Sergio Ramos": els va caure la copa mentre eren sobre la gespa, provocant-ne el trencament."Algú coneix un lloc on reparin trofeus? Ho demano per un amic", va escriure el migcampista alemanya d'origen turc Ilkay Gündogan.Aquest dimarts, l'autor de la primera destrossa coneguda d'un trofeu de primer nivell, Sergio Ramos, ha volgut fer mofa del cas, tot tuitant: "Potser conec alguns llocs però no hi he trucat des del 2011... Deixar caure el trofeu s'està convertint en tendència", ha escrit el central blanc, força recordat perquè, durant la celebració a la Cibeles, li va patinar al Copa del Rei, tot precipitant-se per davant de l'autobús.