Avui comença la Festa del Cine: 6 pelis que no us podeu perdre

Aquest dilluns comença una nova edició de la Festa del Cinema. Així doncs, des d'avui fins aquest dimecres, 9 de maig, podeu comprar entrades per només 2,90 euros. Recordeu que abans de passar per la taquilla del cinema, us heu d'acreditar al web fiestadelcine.com per tal de beneficiar-vos d'aquesta promoció.Versió sense playbuzz:Si sou fans d'aquesta saga de ciència-ficció i superherois aquesta és la vostra pel·lícula. El film comença quan el malvat Thanos es desperta amb la promesa d'arrasar amb tot el que trobi al seu pas. Els únics capaços de parar-li els peus seran els Venjadors i la resta de superherois de la galàxia.Aquesta comèdia dramàtica explica la història del Marco, un entrenador professional de bàsquet que comença a entrenar un equip format per persones amb discapacitat intel·lectual. El que aprendrà dels jugadors s'acabarà convertint en una lliçó de vida que no oblidarà.Aquesta pel·lícula francesa, una de les més aplaudides dels últims anys, narra les vides de Myriam i Antoine Besson, una parella que s'acaba de divorciar i que s'enfronta per "guanyar" la custòdia del seu fill Julien.Aquesta pel·lícula futurista i d'aventures ens situa a l'any 2045. Wade Watts, el protagonista del film, és un adolescent al qui li encanta evadir-se del món gris on viu a través d'Oasis, un videojoc de realitat virtual. Un dia l'inventor d'aquest popular joc mor i deixa en herència la seva fortuna i el control d'Oasis a la persona capaç de trobar "el tresor" que un dia va amagar en un dels indrets de la seva creació virtual. Wade Watts lluitarà per guanyar aquesta partida.Aquesta comèdia nord-americana ens mostra com tres pares tracten d'impedir que les seves filles tinguin relacions sexuals la nit del ball de graduació.Aquest film romàntic explica la història de Rhiannon, una adolescent de 16 anys que s'enamora d'un misteriós esperit anomenat "A", el qual es desperta cada dia en un cos diferent. A mesura que el seu amor creix, la idea d'estimar algú que és una persona diferent cada 24 hores comença a passar-los factura, i els acaba fent prendre una decisió que canviarà les seves vides per sempre.