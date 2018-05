VÍDEO La reflexió d'Amaia sobre com estimar Espanya que ha sacsejat la xarxa

Amaia: "Existen millones de formas de querer a un país y yo tengo mi forma propia y personal, hay personas que se piensan que solo hay una única forma de querer a un país".



Amaia i el català Alfred continuen a l'ull de l'huracà. Una part de l'opinió pública no acaba de veure clar que, després de la polèmica sobre el llibre Espanya de merda, la parella d'artistes -i també sentimental- representi Espanya a Eurovisió. Ara bé, la guanyadora del concurs televisiu Operación Triumfo ha aconseguit triomfar a la xarxa amb la seva darrera reflexió sobre com estimar un país.Amaia considera que hi ha "milions de maneres" de fer-ho. "Jo tinc la meva manera pròpia, jo estimo el meu país, però de manera personal", reflexiona la cantant, qui considera que tenen les idees "molt clares" i la "consciència tranquil·la" perquè no "hem fet res".