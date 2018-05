Així són els «texans extrems» dels quals tothom parla i que han trasbalsat la xarxa

It seems that Carmar Denim got their inspiration from Fry. pic.twitter.com/zErcmlOBo2 — Samantha Weaver (@Sampai) 4 de maig de 2018

both nadia and kaye look lovely lol — sallyannebetty (@sallyannebetty) 2 de maig de 2018

Fa pocs dies el portal Adolescents.cat detallava que la marca PrettyLittleThing havia posat a la venda uns texans-tanga . O dit d'una altra manera, uns "shorts" que deixaven el cul al descobert. Doncs bé, aquesta no és l'única firma que ha optat per fer dissenys d'aquest estil.L'empresa nord-americana Carmar Denim ha presentat ara uns pantalons en què la tela és pràcticament inexistent. Un model pensat per a aquelles persones "que s'atreveixin a mostrar", segons explica la marca.A més a més, Carmar Denim assegura que els texans estan fabricats amb material de qualitat, tenen una "cremallera frontal completa", un tall exclusiu i "extrem" i "no s'estrien". És per tot això que els venen a uns 140 euros!Com us podeu imaginar els usuaris no han trigat a reaccionar a les xarxes socials, que s'han omplert de comentaris i bromes sobre aquests peculiars "pantalons". Sigui com sigui, i tot i que la gent els critiqui, el cert és que ja s'han esgotat i hi ha llista d'esperar per comprar els nous stocks que està preparant la marca.