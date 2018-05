VÍDEO Les imatges del pulmó d'un fumador que remouen consciències i s'han fet virals

Si sou exfumadors, haureu notat que al cap de poc temps de deixar el tabac heu pogut aguantar millor una cursa per agafar el bus abans que marxi, pujar unes escales a corre-cuita o, simplement, caminar sense ofegar-se. Si encara sou fumadors, potser aquest vídeo us ajudarà a prendre la decisió encertada.

Una metge dels Estats Units ha compartit a través de Facebook la imatge de com funciona el pulmó d'un fumador i el d'un que no s'havia enganxat a la nicotina. En el vídeo, es veu com el pulmó sa inspira i expira sense dificultats, aprofitant tota la seva capacitat inflamatòria, mentre que el del fumador, visiblement afectat i de color negre, no arriba a inflar-se tot el que podria.El vídeo, que acaba amb la pregunta de la metge demanant "i tu, encara vols fumar?", ja s'ha vist més de 60 milions de vegades i se n'han fet unes 600.000 comparticions.