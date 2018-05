VÍDEO Una càmera revela per error un fet del tot inimaginable en un taller mecànic

Confiar en el taller mecànic és crucial per a saber que el teu cotxe està en bones mans, però de vegades un es pot endur una sorpresa. I si no que li ho demanin a Daniel Sheikhan, un veí de Mississauga, al Canadà, que va deixar la càmera del seu Mercedes encesa per error mentre el reparaven.

L'home va dir el cotxe a les instal·lacions del taller, però va oblidar apagar la càmera de seguretat frontal, les conegudes com a deshcam. Quan va recollir el cotxe, es va adonar que hi havia unes taques de gelat als seients, i això li va fer pujar la mosca al nas.En descobrir que la càmera era encesa, va decidir donar-hi un cop d'ull, i la sorpresa va ser majúscula. En el vídeo, que ha publicat a les xarxes, es veu com algun empleat va treure el cotxe del taller i el va utilitzar per fer una visita a una gelateria.Encès, va demanar explicacions als treballadors de l'establiment, però no li van donar cap explicació amb cara i ulls, motiu pel qual va decidir revelar l'evidència i penjar el vídeo a internet per compartir la situació amb tot aquell qui ho volgués. Per fer la pilota més grossa, la reparació del cotxe es va facturar com una reparació complexa de llarga durada, motiu pel qual li van cobrar 900 dòlars, quan en realitat hi havien estat al voltant d'un quart d'hora treballant-hi.