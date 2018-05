L'emotiu homenatge d'Alfred al desaparegut José María Íñigo

Para mi, fue la voz que anticipaba la ilusión, la música, la luz, el baile, la magia, en definitiva, el gran show que es este festival. Y es que, gran parte del show era él. Ojalá hubiese podido conocerle en persona. Maestro para muchos. Leyenda de la comunicación de este país. D.E.P José María Íñigo.

A post shared by ALFRED (@alfred_ot2017) on May 5, 2018 at 5:34am PDT