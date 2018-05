​Rosa Díez encén la xarxa amb aquesta piulada sobre ETA i «la Manada»

Siguen las movilizaciones por la sentencia de La Manada. Nadie sale a la calle pidiendo justicia para las victimas de los 358 crímenes de ETA sin esclarecer. Esta sociedad está tocando fondo. — Rosa Díez (@rosadiezglez) 5 de mayo de 2018

DEMAGOGA!!!

He salido a defender a las víctimas de ETA, a las del Franquismo, a las de la Guerra de Irak y Siria, por la Sanidad y Educación pública, por las pensiones, por la Igualdad, en contra de la manada y.. Dónde estabas tú? — Pepa (@Pepa103) 5 de mayo de 2018

¿Por qué no pides a Albert Rivera que te fiche para Ciudadanos? — Mario Echigo (@marioechigo) 5 de mayo de 2018

Como hombre le digo que es usted una vergüenza para su género.

Desde que ETA dejó de matar ya han habido en España muchos más de esos 358 crímenes, de mujeres, casi todos perfectamente esclarecidos, y siguen sin llamarlo #terrorismo — Angel Girón Montes (@AngelGirn) 5 de mayo de 2018

Que tendrá que ver una cosa con la otra? — 🎗tombotu (@tombotu) 5 de mayo de 2018

Sra. Que rabia por que ETA se disulve, la han utilizado tanto políticamente que algunos no saben que hacer. — jose (@jabripedraza) 5 de mayo de 2018

Puedes dejar de vivir del odio y el rencor. La sociedad vasca va a recomponerse muy a tu pesar, deberías intentar ser participe de ello y asumir que tu etapa política está acabada. Haz algo útil — Carlitos Juan (@CarlitosJuanG) 5 de mayo de 2018

L'exdiputada socialista i fundadora d'UPyD està rebent dures crítiques a Twitter per un missatge que barreja el final d'ETA amb les manifestacions per la sentència de "la Manada". En el seu missatge lamenta que "segueixen les mobilitzacions per la sentència", però que "ningú surt al carrer demanant justícia per les víctimes dels 358 crims d'ETA". "Aquesta societat està tocant fons".Per aquest motiu molts dels usuaris l'han titllada de demagoga i li han preguntat quina cosa té a veure una cosa amb l'altra o a on era ella a les manifestacions per defensar les víctimes del franquisme, les de la Guerra d'Iraq i Síria, o per les pensions, etc.