Una jove de Vic enamora el jurat de «Factor X» amb la seva actuació

Aquest dimecres a la nit Telecinco va emetre una nova gala del talent show Factor X. Com sempre, els concursants van intentar donar el millor de si mateixos, tot i que només alguns van aconseguir enamorar el jurat, com l'Elia Gimeno.I és que l'actuació d'aquesta jove de Vic els va deixar sense paraules. La noia, en comptes d'optar per una cançó coneguda, com fan molts, va escollir un tema en anglès creat per ella mateixa.Com no podia ser d'una altra manera, l'Elia va obtenir un "sí" unànime per part del jurat i serà a la següent ronda del concurs.