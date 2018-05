Netflix, al bell mig de les crítiques per la pel·lícula «Ibiza»... rodada a Croàcia

Imatge promocional d'«Ibiza», la pel·lícula de Netflix

El departament de Turisme d’Eivissa ha expressat la seva “indignació” per l’ús del nom Ibiza per una pel·lícula rodada a Croàcia i que Netflix ha produït. El Consell ho ha qualificat de "frau" i ha anunciat la possibilitat d’emprendre accions legals contra la producció televisiva per aprofitar-se del nom d’Eivissa.Segons ha informat la institució, es tracta d’una pel·lícula que es promociona en una plataforma de televisió i que, segons sembla, torna a utilitzar els “pitjors tòpics” de descontrol lligats al nom de l’illa.Els productors van contactar amb el Consell per demanar el suport de la institució per a la tramitació dels autoritzacions i el rodatge.