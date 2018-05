WhatsApp prepara nous canvis. Així ho va anunciar Mark Zuckerberg aquesta setmana durant la conferència F8. Segons va explicar, d'aquí poc els usuaris d'aquesta app tindran la possibilitat de fer videotrucades grupals amb els seus contactes.Amb aquesta opció, doncs, l'aplicació de missatgeria vol competir amb plataformes com Skype o Google Hangouts, la qual ja fa temps que ofereix aquesta funció.A més a més, WhatsApp també incorporarà aviat els stickers, que se sumaran a les emoticones i als GIFs. El portal WABetaInfo ja ha avançat alguns dels dissenys amb què està treballant l'app, tot i que encara no hi ha una data oficial per aplicar aquests nous canvis.