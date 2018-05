VÍDEO Apallissen un «youtuber» per presentar-se a l'1 de maig amb una samarreta de Franco

Cuando eres un youtuber graciosillo y te presentas con una camiseta de Franco en la manifestación del 1 de mayo de Göteborg, Suecia. pic.twitter.com/ZuG0obi3o5 — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 2 de maig de 2018

Camiseta de Franco + mani antifascista.

¿Qué puede salir mal? pic.twitter.com/3h2Cbg70BZ — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 2 de maig de 2018

Al Cåränchöa sueco también le gusta salir a hostias del Día del Orgullo después haber llamado enfermos a los asistentes. pic.twitter.com/qGAsBvzS3R — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 2 de maig de 2018

Un youtuber suec s'ha fet conegut arreu, però sobretot a Suècia, per la seva particular manera d'aconseguir visites al seu canal: anant a manifestacions a provocar. En aquesta ocasió, l'home es va presentar el dia 1 de maig a una manifestació antifeixista que recorria Göteborg amb una samarreta del dictador Francisco Franco.Tal com es pot veure en les imatges compartides per l'usuari de Twitter, Jonathan Martínez, l'home rep una allau de cops i bastonades, mentre els manifestants clamen "Alerta, antifeixista". En el fil, també hi afegeix una imatge del youtuber després dels fets, que permet veure les ferides que va patir.El mateix Martínez ha penjat un vídeo d'hemeroteca en què el mateix home es mofava, també, d'una manifestació contra l'homofòbia. Allà, va desplegar una pancarta on titllava els concentrats de malalts i, tal com mostren les imatges, també va rebre com i empentes.