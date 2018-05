Així és l'app que combat l'assetjament escolar

Aquest dimecres 2 de maig se celebra el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. És per això que us volem parlar de B-resol , una app creada per lluitar contra el bullying i que ja s'ha posat a prova en diversos instituts catalans.Aquesta app facilita que els adolescents, tant les víctimes com els observadors, puguin alertar al centre educatiu sobre situacions de bullying, ciberbullying, assetjament, trastorns alimentaris i qualsevol altre conflicte que detectin.Com? Doncs molt senzill, ho poden fer de manera totalment anònima enviant missatges o utilitzant un xat –en cas que l'institut l'habiliti–. D'aquesta manera, els centres educatius poden fer un seguiment de les problemàtiques i dissenyar plans d'actuació per intentar resoldre els conflictes. De moment l'app B-resol està en fase de proves i només s'utilitza en alguns instituts de Catalunya.