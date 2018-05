La brillant resposta d'un restaurant de Barcelona a una «influencer» que volia menjar gratis

Una noia consultant l'Instagram Foto: Pixabay

Niños de 27 años pidiendo si les regalas comida o les haces descuento en tu negocio,se denominan “influencers”, de nuestra casa viven 7 familias,pídele dinero a tu padre. pic.twitter.com/l563dD3ZS4 — Topik Restaurant (@topikrestaurant) 30 d’abril de 2018

No sabe ni cómo se escribe “influencer”, la tía... 🙈 — Mar Calpena (@mcalpena) 1 de maig de 2018

"Ínfulencer" le encajaría más. 🤔 — Bruno Tannino (@BrunoTannino) 1 de maig de 2018

Buenos días, somos un núcleo familiar con dos hijas y dos adultos. En mi hogar me consideran un líder de opinión, influencer/youtuber y además reciclo. Me preguntaba si me podéis pagar una comida gratis para los 4 ya que mañana vamos al Zoo a BCN. PD. Igual llevamos suegros — Cisco (@Cister76) 1 de maig de 2018

Vergonzoso, encima quiere la misma oferta para sus amigos. "Influencer" desde hace 5 meses... — Edgar Reartes (@edgarreartes) 30 d’abril de 2018

Si la denuncieu a instagram deixarà d'emprenyar un temps. Només que li tanquin el perfil ja aprendrà a espavilar una mica. — R. ARMENGOL TREMUL🎗 🇧🇪🇨🇭🇩🇰🇬🇧🇫🇮🇩🇪 (@enricrivero) 1 de maig de 2018

El restaurant Topik de Barcelona ha rebut el suport de Twitter després de mostrar com una influencer volia menjar de forma gratuïta o amb algun deescompte. I no només ella, sinó també per als seus amics. Tal com es pot veure en la captura que va penjar, la noia, de 27 anys i originària de Suïssa, assegura que es troba "molt activa" a les xarxes des de fa un any. "Estic de gira com a influencer i penjo totes les imatges després al meu compte, apunta.Tot seguit, arriba la proposta: "Teniu cap oferta? Menjar o beure gratis o alguna descompte? Normalment viatjo amb amics, i m’agrada tenir una oferta per tots nosaltres". La resposta del restaurant és taxativa: "No tenim descomptes, ho sento". A banda de la captura de la conversa a la piulada de Twitter també critiquen l'acció. "Nens de 27 anys demanant si els regales menjar o el fas descompte al teu negoci, es denominen influencer, de casa nostra en viuen 7 famílies, demana-li diners al teu pare".La piulada ha aixecat força mostres de suport i ha aconseguit més de 2.500 m'agrades i 1.500 comparticions. A banda, centenars de comentaris aplaudint la seva resposta.