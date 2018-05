Aitana, a l'ull de l'huracà per penjar fotografies d'ella en bikini

La finalista d'Operación Triunfo, Aitana Ocaña, es va convertir en protagonista a les xarxes socials aquest dimarts. El motiu? Unes fotos en què apareixia en biquini i que van provocar tota mena de comentaris. I és que, diversos usuaris van atacar la cantant assegurant que, amb imatges com aquesta, l'únic que feia era "promoure l'anorèxia".Després de les crítiques rebudes, Aitana va decidir eliminar les instantànies. "Hi ha temes i malalties molt greus. Amb coses així no s'hi juga. Suposo que m'hi he d'acostumar i quedar-me sempre amb allò bonic, que és el realment important", escrivia la concursant d'OT després d'esborrar les fotos.Hores més tard el hashtag #contigoAitana es convertia en tendència. Un hashtag que agrupava milers de missatges de suport a la cantant, com el de La vecina rubia, que li recomanava que fes "el que li sortís de l'unicorn". I així ho va fer: Aitana va tornar a publicar les fotos, que va acompanyar d'aquest comentari: "Y adiós muy buenas! Ya estoy por Barcelona. 💛 Quería que estas fotos estuvieran en mi perfil. Y recordad, todas y todos sois 10".