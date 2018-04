VÍDEO El curiós invent per ajudar els estudiants a desfogar-se abans d'un examen

University installs 'cry closet' in library for students during exam time https://t.co/vx7PngXKUp We Are FUBAR.. Maybe We’ll Need AI After all. pic.twitter.com/JGOczqb6wg — 𝕊𝕀ℝ 𝔸ℝℕ𝕆𝕃𝔻 ℝ𝕆𝔹𝕀ℕ𝕊𝕆ℕ (@uk_expat) 30 d’abril de 2018

Una estudiant de la Universitat de Utah, als Estats Units, ha creat un original "invent" per ajudar els seus companys a desfogar-se i calmar-se abans d'un examen: "l'armari de plorar". Es tracta d'un espai ple de coixins i materials suaus pensat per a què els alumnes "es desestressin" just abans d'haver de passar una prova.Aquest curiós armari, que ha sorgit arran d'un projecte a classe, està situat al mig d'una de les biblioteques de la universitat, on s'hi estarà almenys una setmana, mentre durin els exàmens finals.Tots aquells alumnes que el vulguin utilitzar són lliures de fer-ho, això sí, han de complir les següents normes:- Trucar a la porta abans d'entrar- Entrar-hi sols- No passar-hi més de 10 minuts- Apagar la llum quan surtin- Compartir la seva experiència a les xarxes socials a través de l'etiqueta #crycolsetuofuSi bé, com hem dit, "l'armari de plorar" és resultat d'un treball de classe, diversos alumnes ja han demanat a la universitat que inverteixi diners a crear més espais d'aquest tipus.