Deu pel·lícules que us agradaran si sou amants de la música

La música i el cinema sempre han anat de la mà. Si bé és cert que hi ha algunes pel·lícules que no compten amb banda sonora, la gran majoria converteixen les cançons en les seves grans aliades. En algunes, fins i tot, la música és la protagonista i el fil conductor de tota la història. Aquí en teniu algunes:Versió sense playbuzz:Guanyadora de dos Oscar, aquesta pel·lícula d'animació explica la història del Miguel, un jove que somia en convertir-se en una llegenda de la música, malgrat l'oposició de la seva família. El Miguel farà tot el possible per aconseguir el seu somni.Gretta (Keira Knightley) i Dave (Adam Levine, Maroon 5) arriben a Nova York per intentar fer realitat els seus desitjos: dedicar-se a la música. Mentre ell ho aconsegueix, ella es queda sola i abandonada enmig d'una ciutat desconeguda. Una nit, però, la seva sort canvia gràcies a un productor de discos que s'enamora del seu talent.Conor (Ferdia Walsh-Peelo) s'ha d'adaptar a un canvi d'institut sobtat. Durant aquest procés coneixerà la misteriosa Raphina a qui proposarà protagonitzar els videoclips de la banda que vol formar. Tot i dubtar, la noia acabarà acceptant la proposta i obligarà Connor a complir amb la seva promesa: tirar endavant un grup de música.El film, amb 6 Oscar, narra la història de Mia (Emma Stone), una jove aspirant a actriu, i Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz que es guanya la vida tocant en bars i restaurants. La casualitat farà que es coneguin i des de llavors la seva vida canviarà per sempre.Glen Hansard és un cantant i compositor que intenta guanyar-se la vida interpretant els seus temes als carrers de Dublín. El seu talent no passa desapercebut per Marketa Irglova, una immigrant txeca que ven flors ambulant i dedica el seu temps lliure a escriure caçons. La seva passió per la música farà que comencin a treballar junts i que, a poc a poc, descobreixin que hi ha més coses que els uneixen.La Beca, interpretada per Anna Kendrick, acaba d'arribar a la universitat i es troba totalment perduda. A sobre l'obliguen a unir-se a un grup de noies amb qui no comparteix gairebé res a part de la seva passió per la música. Malgrat tot, ella i les seves companyes decideixen fer pinya i es proposen ser la millor banda de cant a capella. Si la veieu i us agrada sapigueu que aquesta història compta amb dues pel·lícules més: " "Pitch Perfect 2" i "Pitch Perfect 3".Aquest film, també guanyador d'un Oscar, està basat en la vida del cantant Johnny Cash i de la seva parella, també artista, June Carter. La pel·lícula ens explica la bonica i complicada història d'amor d'aquesta parella, una història on la música ho és tot.Tots els membres de la família Béiler són sords, excepte la Paula, de 16 anys. Ella és qui fa d'intèrpret als seus pares i qui s'encarrega de fer les gestions de la granja familiar. Un dia, per tal d'apropar-se al noi de qui està enamorada, s'apunta al cor musical del seu institut. Allà descobrirà el seu talent innat pel cant.Com tots sabeu aquesta adaptació en imatge real del clàssic de Disney explica la història d'amor entre la Bella (Emma Watson) i la Bèstia (Dan Stevens). Tot i que la música no és la protagonista de la pel·lícula, la banda sonora és tan bona que val molt la pena veure-la. Pels qui no ho sapigueu, dir-vos que la cançó principal del film està interpretada per Ariana Grande i John Legend.Pel·lícula basada en la vida de Phineas Taylor Barnum, un empresari que va decidir allunyar-se dels negocis convencionals i va fundar el circ "Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus", conegut com "l'espectacle més gran del món". El film, a part de contenir actuacions musicals genials, també ens inspira a no rendir-nos i a lluitar sempre pels nostres somnis.