Nova opció a Instagram: així és com funciona

El 25 de maig entrarà en vigor la nova llei de protecció de dades. Una normativa que vol protegir encara més els internautes i que afecta plataformes tan conegudes com Instagram, Facebook o Twitter. Aquesta llei obliga les companyies a facilitar als usuaris un mètode perquè puguin descarregar totes les seves dades. És per això que algunes xarxes socials com Instagram ja han incorporat aquesta opció.Per tant, des d'ara ja us podeu baixar totes les fotos que heu publicat en aquesta plataforma. I no només això, sinó que aquesta nova funció també us permet obtenir una llista de tots els usuaris que seguiu, els vostres followers, els comentaris que heu rebut i heu fet i les converses d'Instagram Direct!Si voleu utilitzar aquesta opció i descarregar-vos totes les vostres dades, heu de seguir aquests passos:- Accediu a Instagram des del navegador web del vostre mòbil, no des de l'app.- Inicieu sessió.- Un cop fet això, accediu a aquest enllaç que Instagram ha facilitat perquè ens descarreguem el nostre material: https://www.instagram.com/download/request - La pàgina us demanarà que confirmeu el vostre correu electrònic i introduïu la contrasenya que teniu a Instagram. Feu-ho.- Cliqueu el botó "Sol·licitar descarrega".- A cap de poc us apareixerà un missatge dient-vos que en menys de 48 hores rebreu un enllaç al vostre email que us donarà accés a totes les vostres dades.- Quan us arribi el correu, obriu-lo i cliqueu l'enllaç que Instagram us ha enviat. Un cop se us hagi carregat la pàgina, l'únic que heu de fer és prémer damunt el botó "Descarregar dades" i se us guardaran automàticament al vostre mòbil.