Un seguidor del club turc Denizlispor ha burlat la prohibició de no poder entrar al camp de futbol que li ha imposat l'entitat i ha llogat una grua per poder seguir veient els partits.



Després de saber que li era vetada l'entrada, l'home ha contractat els serveis d'una plataforma més alta que les grades de l'estadi. L'acció hauria reeixit si no hagués estat per la policia, que l'ha obligat a desmuntar la grua, decorada amb els colors de l'equip.