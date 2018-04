La irrefutable oferta d'una companyia aèria irlandesa: et paga per viatjar per tot el món

Un avió de la companyia Wow Air Foto: Wikipedia

La companyia aèria irlandesa Wow Air busca dos amics per poder passar l'estiu vivint a Reykjavík, a Islàndia, i des d'aquí viatjar per tot el món amb totes les despeses pagades i alhora, cobrant uns 3.300 euros al mes.Segons ha explicat la mateixa companyia, els escollits realitzaran vuit viatges des de Reykjavík a les destinacions internacionals de Wow Air i quatre viatges nacionals per Islàndia, passant de dos a quatre dies a cada lloc. Ara bé, a banda de gaudir, les dues persones hauran de documentar les seves experiències en blogs i videoblogs i penjar-ho a les xarxes socials.Qui estigui interessat a poder viure un estiu, amb les despeses pagades i cobrant, ha de ser major d'edat i tenir compte a Facebook. Per optar a ser un dels escollits, s'ha de penjar un vídeo d'una durada màxima de dos minuts a la pàgina habilitada per Wow Air en què fer de guies de la seva pròpia ciutat natal. El termini per enviar finalitza el 14 de maig.Per saber més detalls, es pot consultar la pàgina web de la companyia