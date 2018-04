La copa menstrual és més «perillosa» del que es pensa, segons un nou estudi

La síndrome del xoc tòxic és una malaltia greu, però poc freqüent, causada per unes toxines produïdes pel bacteri Straphylococcus aureus. Diversos estudis han assenyalat que aquesta afectació pot estar vinculada a l'ús de tampons, ja que la capacitat d'absorció d'aquests productes fa que es concentri més oxigen a la zona vaginal i afavoreix la producció de toxines.Doncs bé, pel que sembla els tampons no són els únics articles d'higiene femenina vinculats a aquesta malaltia. Una investigació publicada aquest 2018 assegura que fer servir la copa mensual també augmenta el risc de patir la síndrome del xoc tòxic.L'estudi, en el qual es van analitzar 15 productes, apunta que el bacteri que desencadena la malaltia té tendència a "créixer més" quan es fa servir la copa menstrual. A més a més, també assenyala que la mida de la copa influeix: com més gran és, més aire entra a la vagina i més risc hi ha que es desenvolupi.És per aquest motiu que els experts recomanen extremar la higiene quan es fa servir aquest tipus de producte. És a dir, no n'hi ha prou amb rentar-lo, sinó que cal posar-lo en aigua i fer-lo bullir per tal d'eliminar els gèrmens. Pel que fa als tampons es recomana portar-los entre 4 i 8 hores com a molt i durant la nit fer servir altres mètodes més higiènics.