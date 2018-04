Set curiositats que potser no sabies d'Instagram

Des de la seva creació l'any 2010, Instagram s'ha convertit en la xarxa social més popular del món al costat de Facebook. I de moment, no sembla que arribin mals temps per a la companyia que no para de créixer i veure com augmenta el número de registrats.Instagram va ser creada per dos estudiants de la Universitat de Stanford, Kevin Systrom i Mike Krieger. Va ser el seu primer projecte just després d'acabar l'últim curs. En un principi s'havia de dir Burbn, després van posar-li Codename i finalment es van decidir per Instagram.El primer cop que algú va fer servir el concepte «selfie» a Instagram va ser el 16 de gener del 2011. La usuària @jennlee va ser la primera persona a pujar una foto amb el hashtag #selfie. En aquella època la gent es referia a les selfies com a autofotos.Segons alguns estudis que analitzen l'activitat a Instagram, el millor dia per penjar fotos i tenir més likes és el diumenge.El hashtag més utilitzat del món és #love. I no és bonic això?Era l'any 2004 quan Mark Zuckerberg va oferir-li feina a un dels creadors d'Intagram, Kevin Systrom perquè s'incorporés a l'equip que estava desenvolupant Facebook. Ell però ho va rebutjar i anys més tard creava Instagram. El més bo de tot és que el 2012, Mark Zuckerberg va decidir comprar Instagram per 1.000 milions de dòlars. Un negoci rodó per Systrom.Aquesta va ser la primera foto que es va penjar a Instagram. La va penjar un dels seus fundadors, Kevin Systrom.El 60% de les persones registrades a Instagram són noies i el 40% nois.