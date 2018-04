Captura de pantalla del correu electrònic fraudulent. Foto: @Internetambseny

La suplantació d'identitat és, segons apunten els experts, un dels principals perills d'Internet. Els Mossos d'Esquadra adverteixen, en aquest precís sentit, d'una nova cadena de correus electrònics fraudulents que suplanta la identitat de Paypal i et roba les dades. La policia catalana avisa que, en aquests casos, la primera regla és clara: no obrir els arxius adjunts.El correu fraudulent adverteix que algú ha requisat el compte "sense justificació". "Hem identificat que algú ha sigut registrat sense reconeixement", alerta l'assumpte del missatge. A continuació demana obrir l'arxiu per "verificar" la informació i assenyala que "si no rebem una resposta en les properes 24 hores el compte serà permanent bloquejat".