Així és la campanya de roba de bany de Primark que ha encès debat a la xarxa

Gratamente sorprendida con el primark pic.twitter.com/ytb8MgjX0S — Commander Ocaso (@KibaOcaso) 21 d’abril de 2018

L'estiu és a tocar i les marques de roba ja han posat en marxa les seves campanyes de roba de bany. N'hi ha una, però, que ha cridat especialment l'atenció dels consumidors, la de Primark. El motiu? La imatge que la companyia ha utilitzat en els seus cartells publicitaris.La fotografia principal, protagonitzada per models de diferents talles, ha obert un debat inesperat a Twitter. Tot va començar fa menys d'una setmana quan la usuària @KibaOcaso publicava un missatge elogiant el cartell de la marca de roba: "Gratament sorpresa amb Primark".El que, de ben segur, no s'esperava és que poc després el seu perfil de Twitter es comencés a omplir de comentaris. I és que, a diferència d'ella, altres usuaris de la xarxa social no veien la campanya amb bons ulls. "Fa apologia del sobrepès" o "fomenta l'obesitat", escrivien alguns internautes. A hores d'ara la discussió encara continua i el missatge de @KibaOcaso acumula més de 8.000 retuits i 80 comentaris.