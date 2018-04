La Casa de Papel s'ha convertit en una de les sèries de moda i ja és un èxit mundial a Netflix. De fet, és la producció de parla no anglesa més vista de la història de la plataforma. Fa pocs dies s'ha confirmat que hi haurà tercera temporada. És una sèrie addictiva però Adolescents.cat ha detectat alguns errors que també la fan imperfecta.Atenció, a partir d'aquest punt hi ha spoilers.