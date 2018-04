Leticia Sabater cau al parany de Sant Esteve de les Roures

Hola encantada ,Si me decís qué fecha es podré saber si estoy disponible — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) April 24, 2018

Sant Esteve de les Roures no existeix, almenys a Catalunya. És un poble fictici que es va inventar la Guàrdia Civil en un intent més de justificar la violència del procés en un dels múltiples informes que la benemèrita ha enviat al jutge del Suprem Pablo Llarena. Segons els agents, en aquest poble imaginari -"de difícil ubicació", com diu, irònicament, Viquipèdia- s'hi va donar un dels focus de violència, amb puntades de peu al cap de guàrdies civils indefensos i intents d'atropellament. El poble s'ha convertit en un autèntic fenomen a la xarxa, amb més de 200 entitats falses. Entre aquestes també hi ha partits polítics, com ara la CUP, que aquest dijous ha aconseguit trolejar la cantant Leticia Sabater. Des de la formació fictícia han enviat un missatge a Sabater demanant-li que vagi a cantar el seu nou single a Sant Esteve de les Roures. La cantant s'hi ha mostrat disposada i ha demanat concretar una data per saber si estarà disponible.