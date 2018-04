Una crítica als «nens malcriats» penjada en un ambulatori es fa viral

Una crítica contundent sobre els "nens malcriats" que ha estat penjada als plafons d'informació d'un centre de salut de la localitat de Marín, a Pontevedra (Galícia), s'ha convertit en viral. La usuària de Facebook Erun Pazos estava esperant per ser atesa per un dels metges del centre quan va veure la nota i va aprofitar per fer-li una fotografia. Penjada a la xarxa social, ja acumula 90.000 comparticions.



"Sí senyors així és... !!!! Criatures de 10 anys amb mòbils de 600 euros, cries de 15 amb extensions de cabell de 500 euros, imberbes de 18 amb cotxassos de 24.000 euros, ulleres de sol de 300 euros, pantalons de 200 euros, vambes de 150 euros, estudiants que fan viatges a l'estranger per 1.500 euros a països on els seus pares no aniran mai a la vida...", així és com comença la nota.



Tot seguit, relata la qualitat de vida que tenen els pares d'aquests nens: "mentrestant, els pares, o sense feina, o amb feines amb sous de merda, amb la mateixa roba any rere any, sense anar de vacances i amb cotxes de fa vint anys". I segueix: "A mi no em val això de 'dono al meu fill tot allò que jo no he tingut". Per últim, clama per donar-los "amor, estima, educació, respecte i saviesa, la resta ho aconseguiran per si mateixos".