El Jueves es burla de la possible candidatura de Valls a Barcelona

Manuel Valls entra como concursante en ‘Supervivientes’https://t.co/91M6HeRxJx — El Jueves (@eljueves) April 24, 2018

Ciutadans ha aconseguit estar en boca de tothom amb la possible candidatura de Manuel Valls a l'alcaldia de Barcelona. En en lliurament del premi Seny de Societat Civil Catalana, Valls va insinuar que acceptaria l'oferta de la formació espanyolista: "Roda el món i torna al Born", va dir.El possible desembarcament de Valls a la política municipal barcelonina ha provocat molts comentaris. La majoria de formacions al consistori han criticat la maniobra de Ciutadans i la revista satírica El Jueves no ha deixat passar l'oportunitat per fer-ne burla. La revista titlla Valls de nou concursant del popular programa de televisió Supervivientes.I és que Valls va fracassar a la política francesa, va fer virar el Partit Socialista cap a la dreta per rivalitzar amb Le Pen i va veure com Macron l'avançava pel centre a les eleccions. Valls va abandonar els socialistes i va intentar entrar a la formació de Macron, En Marxa, una oferta que el nou primer ministre francès va rebutjar. "No vull dir que estic desesperat per una feina, però estic desesperat per una feina", atribueix, amb humor, la revista al dirigent francès. Si finalment Valls reprèn la carrera política a Barcelona de la mà de Ciutadans serà ben bé un supervivent de la política.