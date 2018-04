Així és la nova tecnologia que vol acabar amb WhatsApp

WhatsApp s'ha convertit en una app de referència: actualment té més de 1.000 milions d'usuaris arreu del món i continua creixent. Tot i això, Google ha decidit plantar-li cara i crear "Chat", una nova tecnologia que pretén posar fi a aquesta famosa aplicació.El seu funcionament serà similar als de les apps de missatgeria d'avui dia. Per exemple, doncs, podrem veure quan algú està escrivint un missatge i si els textos que hem enviat han estat llegits o no. A més, també permetrà crear grups i enviar imatges i vídeos en alta resolució.A diferència de WhatsApp, però, els usuaris podran rebre els missatges al seu mòbil encara que no tinguin instal·lada l'eina "Chat". El sistema detectarà que l'usuari no disposa d'aquesta tecnologia i li enviarà el text via SMS.De moment Google encara no ha anunciat quan posarà en marxa aquesta nova eina, però diversos mitjans de comunicació especialitzats en tecnologia asseguren que serà una realitat d'aquí a pocs mesos.