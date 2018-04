Un error d'«El Periódico» provoca un allau de bromes a la xarxa

Error de "El Periódico"

🔴 PENÚLTIMA EN CANARIAS — Genís Llopart🎗 (@genisllopart) 20 d’abril de 2018

Periodismo minimalista — 🍊 (@mandarinavm) 20 d’abril de 2018

Una piulada de El Periódico on simplement anunciava una "Última hora" però sense cap altra informació ha estat motiu de burles a la xarxa. Els usuaris no perdonen i no han tardat a reproduir la piulada que en poca estona ja tenia més de tres mil "retweets".Tampoc ha calgut esperar gaire per veure tota mena de respostes amb comentaris, gifs i vídeos burletes per riure's de l'errada del rotatiu.