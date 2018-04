VÍDEO Una sergent dels Estats Units jura la bandera amb un titella

Una sergent de l’exèrcit de l’aire nord-americà ha jurat la lleialtat amb un titella a la mà. En el vídeo es pot veure com la sergent va repetint tot el què diu l'oficial movent el titella d'un dinosaure.



Les imatges s'han fet virals i s'han pres mesures disciplinàries contra la sergent i el sotsoficial que va gravar el vídeo, que han estat sancionats i apartats. A més, la broma li costat la carrera al coronel que oficia la cerimònia i ha provocat indignació als Estats Units per la greu falta de respecte per a la santedat del jurament militar.