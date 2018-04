Els ​secrets més ben guardats dels restaurants de menjar ràpid

Qui més qui menys, tots hem fet algun àpat en una cadena de menjar ràpid. Ja sigui per manca de temps, per comoditat o, simplement, per plaer. Ara bé, darrere aquest tipus d'establiments hi ha un ampli ventall d'estratègies, trucs i petits secrets que guarden sota pany i clau i que tenen l'objectiu d'atreure'ns per consumir. Tot seguit, un recull d'aquests tipus d'elements i alguns consells.



1. Molts restaurants d'aquest estil ja tenen el menjar fet de fa estona i l'escalfen en el moment que el demanes. Ho fan així per guanyar temps. Així que el millor moment per consumir el menjar acabat de fer és quan hi ha molta gent en hora punta perquè se'ls acaben les existències i en fan de nou.



2. Per aconseguir tenir patates fregides acabades de fer i que no estiguin resseques, una opció és fer servir l'anomenada "tàctica de la sal". Consisteix a demanar patates sense sal, i com que normalment hi tiren la sal just al sortir de la fregidora, els obligaràs a cuinar-te unes patates noves. Després la sal ja te la pots tirar tu mateix.



3. L'olor de menjar que fa tot el local i que fins i tot se sent quan passes per davant la porta des del carrer, és un truc de màrqueting. Potencien les aromes per despertar la gana dels futurs clients. Així ho fan també al cinema.



4. Les patates dels restaurants de menjar ràpid porten molts additius. Hi poden afegir fins a una 20 d'ingredients, tal com apunten certs estudis, com intensificadors de gust i additius varis. Això facilitat l'addicció.



5. Un dels llocs on s'acumulen més bacteris és a les màquines de refrescos on hi ha les begudes. És una màquina que està sempre humida i hi ha sucre. És, bàsicament, un paradís pels bacteris.