VÍDEO La petició d'una clienta de Zara a Amancio Ortega que està triomfant a la xarxa

"Vull posar-me pantalons de les teves botigues, però no puc Amancio, perquè tinc el cul gros". Aquest és el missatge que la humorista canària Omayra Cazorla llançava fa poques setmanes al propietari de Zara.



I és que ella, com tantes altres persones, estan descontentes amb el tallatge actual. "Entenc que facis talles per gent que té una 38 i que fa esport perquè creu en la vida saludable, però a mi, que sóc bastant gandula, m'aniria molt bé una miqueta més de tela", assegura Omayra Cazorla en el vídeo que podeu veure una mica més avall.



Com era d'esperar, el missatge ja s'ha convertit en viral i suma gairebé un milió de visites. De moment, però Zara no s'ha pronunciat.