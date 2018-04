Les cinc coses que ens fan més atractius, segons la ciència

El que ens fa més atractius és, sense dubte, ser nosaltres mateixos. Dit això, hi ha centenars d'estudis científics sobre la bellesa, la seducció i els "rituals" que l'envolten. Per si teniu curiositat, us resumim els cinc detalls que, segons diverses investigacions, ens fan ser "més atractius":Segons diversos estudis científics, com el publicat a la revista Evolutionary Psychology el 2010, quan mirem una fotografia, ens sentim més atrets cap a aquelles persones que tenen la barbeta lleugerament inclinada cap amunt. De fet, si us fixeu en les fotografies de les revistes, la majoria de models adopten aquesta postura.Una investigació duta a treme per l'institut Nacional de Salut dels EUA, va revelar que la felicitat ens resulta atractiva i que un simple somriure pot canviar la percepció que tenen sobre nosaltres.Tal com ja us havíem explicat en altres articles, el vermell és el color que més ens atrau. El motiu? El nostre cervell associa aquest to amb la passió, l'amor i el poder.Un estudi publicat a la revista Evolutionary Psychology assegura que ens agraden més les persones calmades i que es prenen la vida amb filosofia. L'estrès es vincula a situacions negatives, i això provoca que sentim cert rebuig.Si esteu lligant amb algú i li voleu fer un comentari a cau d'orella, que sigui a la dreta. Segons diverses investigacions, quan rebem estímuls des del cantó dret, el nostre cervell connecta amb emocions positives i sensacions agradables.