Aquesta és la sèrie que està aconseguint batre rècords a Netflix

La casa de papel és una de les sèries espanyoles amb més èxit dels últims anys. De fet, ha aconseguit batre rècords: segons ha informat Netflix aquesta setmana, la producció s'ha convertit en la sèrie de parla no anglesa més vista de la història de la plataforma!

Tenint en compte aquestes dades, no és d'estranyar que avui mateix s'hagi confirmat que hi haurà tercera temporada. Els nous episodis s'estrenaran en exclusiva a Netflix el 2019 i estaran produïts 100% per la plataforma.Així doncs, els que sigueu fans de La casa de papel podreu continuar gaudint de les actuacions d'Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Flores i Paco Tous durant almenys un any més.