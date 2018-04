La nova il·lusió òptica que està arrasant i enganya la ment

Compartir il·lusions òptiques a les xarxes socials és tendència des de fa anys. Tot i això, només algunes aconsegueixen cridar l'atenció dels usuaris i convertir-se en virals, com aquesta que us mostrem a continuació:La imatge va ser publicada el passat 10 d'abril a Reddit i des de llavors ha aconseguit més de 50.000 reaccions. I quin és l'efecte òptic que "amaga"? Doncs molt senzill, si es fixa la mirada just al centre de la il·lustració i no es parpelleja, els colors comencen a desaparèixer.Això es deu a l'anomenat Efecte Troxler, que fa que el nostre cervell ignori els impulsos d'altres receptors sensorials quan enfoquem la mirada en un punt que no canvia. Malgrat que hi ha centenars d'il·lusions òptiques amb aquest efecte, sembla que continua fascinant la gent.