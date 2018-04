La fotografia de Mariano Rajoy que indignarà els culers

En el almuerzo ofrecido al presidente de #Portugal, entre otros invitados, nos ha acompañado @LuisFigo, un gran futbolista admirado en ambos países. pic.twitter.com/qylFUeiTT2 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) April 17, 2018

Mariano Rajoy és un reconegut seguidor del Reial Madrid i no se n'amaga. Aquest dimarts, coincidint amb la visita del president de Portugal, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, al Congrés dels Diputats, Rajoy ha compartit una fotografia a Twitter amb l'exjugador portuguès del Barça i el Madrid, Luís Figo.Figo, un dels grans de la història del futbol, va marxar del Barça per anar al Madrid. Una decisió que molts culers encara no han perdonat i que va ser viscuda com una autèntica traïció. Rajoy, a Twitter, ha esquivat aquesta polèmica: "Al dinar ofert al president de Portugal, entre altres convidats, ens ha acompanyat Luís Figo, un gran futbolista admirat entre ambdós països", ha dit. La fotografia, de ben segur, no agradarà a molts culers.