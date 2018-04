Masjoek vS Angoesjt, de Tercera División de Rusia.



Un oso hace el saque de honor. pic.twitter.com/O23Y9oDntg — Underground Football (@ug_football) 16 d’abril de 2018

Servei d'honor sense precedents en un partit de la Tercera divisió russa de futbol. És una pràctica habitual que un personatge públic i rellevant o una persona important per un club faci el primet xut a la pilota abans de començar un matx. A Rússia, però, han anat una mica més enllà i s'ha fet viral el vídeo d'un ós bru sent el protagonista dels instants previs del partit.Es tracta de l'enfrontament entre el Masjoek i l’Angoesjt. L'immens animal, de nom Tim, va ser l'encarregat d'entregar a l'àrbitre la pilota que pocs instants després rodaria per la gespa del camp de peu a peu dels futbolistes.